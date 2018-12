Xiaomi officialise la version internationale des Mi 8 Pro et Mi 8 Lite

Un lecteur d'empreintes sous l'écran

Une version Lite très accessible

Hier, a officialisé les déclinaisons internationales de ses Mi 8 Explorer et Mi 8 SE, déjà vendus en Chine. Destinés au public occidental, ceux-ci seront renommés respectivementetLa version « Premium » du Xiaomi Mi 8 reprend la fiche technique du flagship à l'identique. Si ce n'est une différence de taille :Le dos de l'appareil s'habille également d'un verre transparent, contribuant à rendre le smartphone chinois plus élégant.En revanche, contrairement à la version chinoise Explorer, le Mi 8 ProLe Mi 8 Pro est vendu aux alentours de 450€ en Chine.Le Mi 8 Lite, présenté conjointement à la version Pro, souffrira de coupes techniques assez importantes comparées à ses congénères.Celui-ci dispose d'un écran IPS Full HD de 6,26 pouces avec encoche, de 4 ou 6 Go de RAM et d'un. Côté stockage, deux versions 64 et 128 Go (non extensibles) sont au programme.Si l'on se prend au jeu de la conversion, le Mi 8 Lite sera vendusous nos latitudes.Concernant la disponibilité de ces appareils, le vice-président de Xiaomi a confirmé qu'il s'agissait là de deux itérations internationales. La France accueillera donc logiquement ces nouveaux modèles du flagship chinois, à une date encore inconnue.