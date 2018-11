Xiaomi, porté par le haut de gamme et l'international, s’envole au troisième trimestre

Une croissance de l'ensemble de ses activités

Le haut de gamme et le marché international portent la firme pékinoise

Quatrième fabricant mondial de smartphones derrière Samsung, Huawei et Apple, le Chinoisest en train de se faire un nom et d'étendre sa notoriété. La société basée à Pékin a enregistré un excellent troisième trimestre financier 2018. Elle a ainsi généré un, ce qui représente une augmentation assez impressionnante depar rapport à l'année précédente.Au troisième trimestre,a enregistré un(environ 352 millions d'euros), en nette progression de 17% par rapport à l'an dernier et de 36% par rapport au second trimestre 2018.Le segment des smartphones est celui qui a le plus rapporté à Xiaomi (4,4 milliards d'euros) ce trimestre. Du 1er janvier au 26 octobre 2018, le fabricant pékinois a vendu plus de 100 millions de smartphones et. L'Internet des objets fonctionne bien également avec une croissance de 89,8% par rapport au dernier trimestre, et un chiffre d'affaires d'1,36 milliard d'euros sur ce segment. Même si l'on connaît moins Xiaomi pour ses ordinateurs portables, ses téléviseurs intelligents, ses trottinettes électriques et ses casques VR, tous ces produits sont aussi en nette croissance.Deux facteurs essentiels expliquent la croissance si rapide de Xiaomi. D'une part, la firme est parvenue à consolider sa position sur le marché des smartphones haut de gamme en Asie.Et d'autre part, ses revenus internationaux ont grimpé en flèche (+112,7%) d'une année sur l'autre, avec une véritable explosion des livraisons de smartphones pour l'Europe occidentale, de l'ordre de 386%, et un réel attrait pour son IA et l'Internet des objets.