Xiaomi lance ses propres AirPods, sauf qu’ils coûtent 25€

Quand il n'est pas occupé à développer des téléphones, des trottinettes électriques ou des brosses à dents,trouve le temps de se positionner sur des marchés sur lesquels il n'a pas encore d'emprise. Dans le cas présent : des écouteurs true wireless, en réponse directe auxd'Apple.Fidèle à son étiquette d'"Apple chinois", Xiaomi décline ici l'essentiel de ce qui fait les écouteurs sans-fil de la firme de Cupertino dans ses AirDots. Tout de blanc vêtus, ceux-ci disposent en revanche d'un design plus futuriste que leurs concurrents américains.Question autonomie, Xiaomi promet près de 4 heures d'autonomie en écoute, grâce à des batteries embarquées de 40mAh. Le boîtier de recharge sans-fil permet lui de recharger trois fois ses écouteurs, grâce à son accumulateur de 300mAh. La marque table ainsi sur une durée de vie totale d'environ 12 heures.Parés pour le Bluetooth 5.0, les Xiaomi AirDots restent rétro compatibles avec les versions antérieures.À l'instar des AirPods, les AirDots permettent d'interagir avec sa musique par pression et glissement tactile. On peut lire également que l'assistant vocal de Xiaomi, Xio Al, sera intégré nativement dans les AirDots. Nulle mention de Google Assistant n'est faite dans la fiche produit, mais il paraît improbable qu'il soit inutilisable.Enfin côté son, les AirDots embarquent des haut-parleurs de 7,2 millimètres, et disposent d'un embout de type intra-auriculaire pour leur assurer un maintien optimal dans le canal auditif.Les Xiaomi AirDots seront disponibles en Chine le 11 novembre prochain, au tarif de 199¥, soit environ 25 euros. Sur le site français de la marque, aucune mention n'est faite de ces produits, mais il paraît peu probable que Xiaomi se prive d'une exportation d'un produit aussi en vogue dans ses Xiaomi Store de l'hexagone.