Le Xiaomi Mi Mix 3, 5G et Snapdragon 855, disponible en 2019

Un monstre de puissance

Source : Android Central

De nombreux fabricants se préparent à la venue de la 5G partout dans le monde. Les réseaux commenceront à se développer à grande échelle dès 2019 et plusieurs marques décident donc de se lancer dès maintenant dans la course. C'est le cas du géant chinois Xiaomi qui a annoncé, durant la China Mobile Global Partner Conference, un modèle inédit pour sonIl sera équipé d'un processeuret d'un modem X50, soit les éléments nécessaires pour assurer une compatibilité parfaite avec la fameuse. L'appareil profitera d'une vitesse de téléchargement maximale de 2 Go/s. Le smartphone est prévu courant 2019 en Europe et un peu plus tard en Chine.Concernant ses autres caractéristiques techniques, il possédera 10 Go de RAM, jusqu'à 256 Go d'espace de stockage et une batterie 3 200 mAh. Ce Xiaomi Mi Mix 3 5G aura sans doute un prix de lancement relativement élevé.