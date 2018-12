Samsung : un prototype de smartphone 5G à encoche décentrée fait son apparition

Un premier smartphone Samsung disposant d'une encoche



Ce à quoi pourrait ressembler le Galaxy S10

l'a confirmé plus tard dans les colonnes de Tech Radar : il s'agit bien là d'un prototype et aucun autre commentaire ne sera fait sur la présence de cet appareil au cours de l'événement.Seulement voilà : prototype ou pas, il s'agit là de la toute première fois que Samsung montre un smartphone à encoche . Une présence d'autant plus énigmatique que, lors de la Samsung Developer Conference début novembre, la marque sud-coréenne a levé le voile sur des écrans disposant sinon d'une encoche, d'une caméra intégrée sous l'écran.Pour ce qui est du design enfin, on se contentera de dire que cela ne valait peut-être pas le coup de moquer à ce point l'encoche de l'iPhone X pour en arriver à ce résultat. Car en décentrant l'encoche de son smartphone prototype,rend le front de son appareil particulièrement, si bien que notre regard est irrémédiablement attiré dans l'angle supérieur droit de l'écran.Du reste, il semble évident qu'il ne s'agit pas là d'un prototype du, qui devrait être dévoilé en tout début d'année 2019. Des rumeurs de plus en plus insistantes prédisent que le futurde la marque embarquera bien une caméra sous l'écran, dans un angle, mais que celle-ci aura le bon goût de se faire discrète.