Samsung sortira son premier smartphone 5G durant le premier semestre 2019

Le premier mobile 5G de Samsung

Samsung annonce t-il discrètement le futur Galaxy S10 ?

Les choses s'accélèrent autour du réseau. Samsung vient d'officialiser la mise en vente durant le premier semestre 2019 d'un nouveau smartphone compatible avec le réseau mobile de nouvelle génération.Cette annonce a été réalisée conjointement avec l'opérateur américain, ce qui n'est pas une surprise. Ce dernier tente d'imposer un leadership sur le réseau 5G sur le territoire américain. L'opérateur a déjà lancé ses premières offres commerciales dans les villes de Houston, Indianapolis, Los Angeles et Sacramento.Le téléphone ne sera dévoilé officiellement dans les prochains jours mais Samsung et Verizon montreront un bref aperçu lors du, le salon dédié aux processeurs de la marque qui a lieu du 4 au 6 décembre à Hawaii. On peut en déduire que le smartphone intégrera le, et le modem X50 LTE, la puce Qualcomm supportant le réseau 5G.Ces différents indices nous amènent à croire que cet appareil pourrait au final être le futur. Plusieurs rumeurs indiquent que le futur terminal premium du constructeur coréen supportera les réseaux mobiles de dernière génération. Samsung, qui doit marquer les esprits après les ventes décevantes du Galaxy S9 , pourrait profiter de la 5G pour communiquer sur l'avance technologique de son smartphone par rapport à la concurrence.Egalement, le Galaxy S10 sera vraisemblablement présenté en février prochain, lors dude Barcelone, pour une sortie au printemps, ce qui coïncide avec la fenêtre de lancement annoncée par Samsung et Verizon.