Samsung cède finalement à la mode des encoches

La gamme d'écrans Infinity de Samsung © The Verge

Quatre écrans pour la future gamme de smartphones Samsung

Le constructeur embrasse l'encoche...mais à sa manière

Lors de son évènement consacré aux développeursa présenté en plus de son tout nouvel écran pliable sa future gamme d'écrans. Regroupés sous la gamme Infinity, ils sont destinés à équiper les prochains smartphones de la marque.Et surprise, ces différentsintègrent une encoche. Pourtant le constructeur n'avait pas suivi la tendance avec ses derniers flagships et le Galaxy S9 et Note 9 avaient conservé une très fine bordure en haut et en bas de l'appareil. Samsung s'était même moqué d'Apple et de l'iPhone X, le smartphone qui a popularisé les encoches, dans une publicité.LesSamsung seront différentes du reste de l'industrie. L'écran Infinity-U propose une encoche en forme de goutte d'eau, de la même manière que le One Plus 6T récemment. L'Infinity-V lui propose une encoche plus anguleuse autour du capteur photo, comme l'explique Numerama . L'Infinity-O lui propose une encoche ronde, mais présente sur le coin supérieur gauche de la face avant et pas au centre de l'appareil comme tous les smartphones aujourd'hui. Un emplacement particulier à première vue dont on a du mal à comprendre aujourd'hui la logique.Le dernier, simplement appelé New Infinity, n'a aucune encoche et l'écran recouvrirait l'ensemble de la surface de l'appareil. Cet écran serait en accord avec les dernières informations sur le prochain Galaxy S10, dont on annonce qu'il pourrait embarquer un capteur photo caché sous l'écran afin d'agrandir au maximum la surface d'affichage.