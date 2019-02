Bixby, l'assistant de Samsung, va être ouvert aux développeurs tiers

Bixby va s'ouvrir aux développeurs tiers

Samsung cherche à rattraper son retard face à Google et Amazon

Source : Techradar

Contrairement à ce que l'on pouvait penser,n'est pas mort. Il est vrai que l'assistant vocal den'a pas déchaîné les foules à son lancement en 2018. En cause, ses compétences très limitées en matière de recherche et la présence d'un bouton dédié, jugé inutile par la majorité des possesseurs de smartphonesPourtant, la marque y croit encore et va lancer prochainement une nouvelle version de Bixby, qui accueillera pour la première fois des services développés par des éditeurs tiers. L'assistant va pouvoir récupérer des informations de multiples services intégrés directement dans le logiciel. Et ces petits plug-in ont déjà un nom : Capsules.Ce fonctionnement rappelle forcément. Amazon a noué de nombreux partenariats et offre aux développeurs la possibilité de connecter leurs services à l'intelligence artificielle. On peut citer par exemple Marmiton en France, qui se propose de vous assister automatiquement lors de la recherche d'une recette de cuisine.Pour le moment, Bixby est à la traîne en termes d'utilisation. Il est même dépassé par Cortana, de Microsoft, qui pourtant n'est pas non plus un franc succès. Samsung, avec cette ouverture, pourrait enfin rattraper son retard et rattraper Google et Amazon, les leaders de l'dans le monde.De plus, le constructeur coréen a récemment présenté une enceinte connectée, la Galaxy Home, qui concurrence frontalement Amazon Echo ou encore Google Home.