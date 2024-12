Google veut développer l'usage de Gemini Live en l'intégrant à ses appareils, mais cette version est différente de celle que l'on peut trouver dans l'application mobile iOS et Android. La firme de Mountain View semble avoir conçu un système légèrement différent pour ses appareils, qui ne sont pas de la toute première fraîcheur, et la voix que l'on peut entendre n'est pas exactement la même. Selon les premiers retours, elle est plus chaude et accueillante, pour s'adapter à une utilisation familiale au cœur du salon.

Ce nouveau Google Assistant peut désormais profiter des compétences de l'IA de la marque pour résumer des sujets en quelques phrases, poser plusieurs questions ou changer d'idée en cours de discussion.

Pour le moment, la mise à jour ne semble disponible qu'aux États-Unis, mais Gemini Live est déjà disponible en France, et ce n'est probablement plus qu'une question de temps avant un déploiement dans d'autres langues et territoires.