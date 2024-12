La marque californienne pourrait profiter de l'année 2025 pour mettre à jour l'Apple TV 4K, ainsi que le HomePod mini. Ces produits, déjà très bien installés dans les appartements et maisons des fans de la marque, devraient recevoir quelques améliorations techniques pour proposer une expérience plus fluide à l'utilisateur.

L'Apple TV 4K a été présentée par Apple il y a un peu plus de deux ans, et ne démérite pas aujourd'hui avec son processeur A15 Bionic et tvOS 18, régulièrement mis à jour. Cette nouvelle version ne devrait pas réinventer la roue, et Apple, après avoir réduit la taille du boîtier sur la version actuelle, pourrait se contenter d'une mise à jour technique avec un processeur plus puissant. Le boitier TV pourrait-il accueillir Apple Intelligence ? C'est une possibilité, avec quelques capacités dédiées au visionnage de contenu, et un Siri un peu musclé.

Le HomePod mini pourrait également bénéficier d'une nouvelle version dans les prochains mois. L'enceinte connectée est sortie en 2020, et n'a pas été remplacée depuis. Le produit a permis à Apple de séduire davantage de clients, avec un prix sous la barre des 100 euros et près de quatre fois moins cher que le « gros » HomePod. Là encore, Apple pourrait viser à une amélioration des performances en remplaçant la puce S5 de l'Apple Watch Series 5 par une version plus avancée (par exemple l'Apple S10 de l'Apple Watch Series 10 actuelle). On ne sait pas encore si le constructeur se chargerait aussi de modifier la conception interne pour améliorer le son déjà très bon produit par l'appareil.