Apple : le HomePod et l’Apple TV resteraient les seuls produits domotiques jusqu’en 2023

Selon le toujours très bien informé Mark Gurman de Bloomberg, Apple n'aurait rien à proposer sur ce secteur dans les prochains mois. Les fans de la marque devront se contenter de leur box TV ainsi que du HomePod mini , l'enceinte connectée plus petite et moins chère, sortie par le constructeur à la fin de l'année 2020.

Les ingénieurs d'Apple, sous couvert d'anonymat, se sont ainsi plaints d'un « manque d'une stratégie forte sur le matériel pour le salon » de la part de Tim Cook et ses équipes. L'Apple TV 4K, malgré ses qualités, est un produit vendu bien plus cher que des produits concurrents sur ce marché et manque encore d'attractivité auprès des consommateurs.

Pourtant un projet semble bel et bien en développement. Comme nous l'évoquions il y a quelques semaines, Apple serait actuellement en train d'élaborer un produit réunissant une Apple TV 4K, un HomePod qui agirait en tant que barre de son, et FaceTime, avec l'ajout d'une caméra pour la visioconférence.

Il faudra néanmoins s'armer de patience pour découvrir cet hypothétique nouvel appareil, dont la sortie ne serait pas prévue avant 2023.