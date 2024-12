En cette fin d'année 2024, Amazon lève le voile sur les interactions préférées des Français avec son assistant vocal Alexa. Si les demandes pratiques et informatives restent nombreuses, ce sont les commandes ludiques et décalées qui ont marqué l'année, ce qui révèle une utilisation toujours plus décontractée de l'intelligence artificielle au quotidien. De l'accent du Sud aux questions sur la fortune d'Elon Musk, en passant par les scores de l'OM et du PSG, on vous offre un petit tour d'horizon des requêtes les plus surprenantes.