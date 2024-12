Les productions hexagonales ont particulièrement captivé les internautes avec « Un p'tit truc en plus » et « Le Comte de Monte-Cristo » en tête des recherches cinématographiques. Ce regain d'intérêt pour le septième art national est une bonne nouvelle et montre que, malgré la concurrence des blockbusters internationaux, le cinéma français n'a pas dit son dernier mot. Sur YouTube, le documentaire « Kaizen » d'Inoxtag, retraçant son ascension de l'Everest, s'est imposé comme la vidéo la plus vue de l'année en France avec près de 40 millions de vues. Le créateur de contenu a également gagné plus de 414 000 nouveaux abonnés depuis la sortie de son documentaire.