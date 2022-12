Et les mots les plus recherchés sur Google en 2022 sont...

Globalement, les recherches les plus fréquentes sur Google cette année sont très liées à l'actualité. Le décès, en septembre dernier, de la monarque britannique Elizabeth II a par exemple propulsé le mot-clé « Queen Elizabeth » en quatrième position du classement. On découvre également que la requête « Jeffrey Dahmer » campe elle aussi dans ce top 10, très probablement à cause de la diffusion sur Netflix d'une série consacrée au tueur en série américain. Un coup de projecteur mondial dont les familles de ses victimes se seraient probablement bien passées…

Sans surprise, mais cette fois dans la catégorie des « célébrités », les noms de Johnny Depp et d'Amber Heard apparaissent à la suite de leur procès très médiatisé. La gifle infligée par Will Smith à Chris Rock lors de la 94e cérémonie des Oscars, en mars dernier, a également contribué à porter les deux acteurs dans le top 5 des célébrités les plus « googlisées » en 2022. Ils se trouvent aussi aux côtés du président russe Vladimir Poutine, responsable de l'invasion en Ukraine.