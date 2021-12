Google n'est plus le site le plus consulté en 2021

La forte remontée de TikTok fait reculer Facebook au troisième rang. Le top 10 est ensuite complété par Microsoft (quatrième, qui perd une place par rapport à 2020), Apple (-1), Amazon (qui ne bouge pas), Netflix (-2), YouTube (qui ne bouge pas non plus), Twitter (+1) et WhatsApp , qui éjecte Instagram du top.

Notons que ce classement prend en compte les services de ces entreprises, c'est-à-dire l'Apple Store et Apple TV+ pour la firme à la pomme, et Office 365 et Teams pour Microsoft.