C'est l'heure des bilans à l'approche de la fin d'année 2024, et Google n'échappe pas à la règle. Comme chaque année, le moteur de recherche présente son top 10 des requêtes les plus consultées dans le monde. Cette année, c'est le sport qui a été le domaine le plus consulté par les millions d'utilisateurs de Google, mais alors que l'on aurait pu penser que les JO de Paris 2024, l'évènement sportif le plus commenté et populaire cette année à travers les médias, il s'est fait supplanter par deux autres compétitions.