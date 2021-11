Amazon Alexa fête ses 3 ans en France : les chiffres fous d'une success story

600 de ces 3 300 skills sont dédiées à la maison connectée, ce qui évidemment facilite les interactions entre des appareils connectés et Alexa, plus de 490 millions en France déjà recensées en 2021. Par interaction, on entend par exemple l'allumage ou l'extinction des lumières du domicile. « Nous n'aurions pas pu atteindre ces résultats sans la combinaison de plusieurs éléments, tels que le travail de l'équipe française qui a amélioré la compréhension de la langue par Alexa, l’engagement d’une grande communauté de développeurs qui travaillent chaque jour à la création de nouvelles Skills et de nombreux partenaires qui ont cru en Alexa et en un avenir plus connecté, comme Orange, SFR et Free », déclare Gianmaria Visconti. Vous aurez remarqué que le dirigeant ne cite pas Bouygues Telecom, seul opérateur à ne pas proposer de compatibilité avec Alexa via ses box internet.