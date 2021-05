Amazon aurait secrètement entraîné l'IA d'Alexa à l'insu de ses employés

La malice réside dans le fait que les collaborateurs d'Amazon n'étaient pas au courant que leurs propos étaient collectés afin de rendre Alexa la plus précise possible. Les Amazon Echo étant éteint, l'IA ne pouvait répondre aux questions, mais était néanmoins à même de transmettre les paroles à d'autres employés d'Amazon chargés de les analyser et permettre ainsi à Alexa de comprendre toujours plus de nouvelles demandes d'un niveau simple.

Il s'agissait également de permettre au futur assistant personnel intelligent d'être précis et donc de s'entraîner à comprendre certains accents régionaux ou de distinguer des bruits de fond. Une opération ainsi renouvelée 6 jours sur 7 pendant 6 mois dans 10 villes différentes qui aura permis, seulement un an plus tard, de proposer une Amazon Echo équipée d'Alexa et d'ainsi concurrencer Google et Apple, leaders dans le secteur des assistants personnels intelligents.

Alexa et l'Amazon Echo connurent au cours des dernières années un véritable succès puisque l'enceinte connectée d'Amazon représentait 31,7 % des ventes dans sa catégorie en 2019.

Appen comme Amazon ont, pour l'instant, refusé de commenter les allégations faites par Brad Stone dans son ouvrage.