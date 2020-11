Amazon Alexa comprend maintenant l'intention qui se cache derrière une question

Si comme nous, vous vous demandez ce qu’est un but latent, ou caché, l’entreprise donne un exemple simple et concret : lorsque quelqu’un questionne Alexa sur le temps nécessaire pour infuser du thé, le but latent derrière cette requête peut être « déclenche un minuteur » (la démonstration fonctionne aussi avec le temps de cuisson d'un œuf dur, mais elle est sans doute moins raffinée).