Tout le monde peut maintenant créer et proposer sa skill Alexa

Les skills sont le point fort d'Alexa face à ses concurrents

De nombreux organismes vont pouvoir se rapprocher de leurs utilisateurs

Source : The Verge

La popularité d'est en majeure partie due à ses, ces dizaines d'applications tierces qui permettent aux éditeurs d'intégrer directement leurs services dans l'assistant d'Amazon. C'est par exemple le cas des principales stations de radio, des différents objets connectés ou encore des sites d'information qui proposent directement leurs contenus via une commande vocale dans Alexa.Réservés aux entreprises ou aux organisations, Amazon a pris la décision d'ouvrir à tout le monde la publication de ces skills. Pour ce faire, l'entreprise a mis au point des outils très simples pour créer une application grâce au service en ligne Alexa Skill Blueprints L'éditeur offre une interface visuelle simple qui permet, en quelques étapes et en quelques minutes, de créer sa propre application en suivant un modèle pré-établi par Amazon.Les cas d'usage évoqués par la plateforme e-commerce sont très nombreux. On peut imaginer un blogueur proposant à l'écoute ses nouveaux articles sur une enceinte Echo ou des équipes sportives locales pouvant annoncer leurs derniers résultats. Les universités pourraient également proposer leurs cours sous formes de fichiers audio, disponibles à la maison d'une simple commande vocale.Cette ouverture va augmenter sensiblement le nombre de skills disponibles. Aujourd'hui, 80 000 applications sont accessibles aux utilisateurs des enceintes Echo et ce chiffre devrait exploser dans les prochaines semaines.