Amazon livre ses nouveautés 2022 : caméras, écrans, drones, thermostats et Alexa pour tous

Halo est un ensemble de services dédiés à la santé. On y trouve d’un côté un programme payant et de l’autre un bracelet connecté . La gamme s’enrichit pour 2021/2022 avec un nouveau bracelet nommé Halo View équipé d'un écran AMOLED, d'un capteur de rythme cardiaque et de SpO2. Il coûte 79 dollars et n’est commercialisé qu’aux USA.