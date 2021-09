Mi Wireless Outdoor Security Camera : surveillez les abords de votre maison avec la nouvelle caméra de Xiaomi

Pour détecter les intrusions, elle embarque un capteur PIR d’une portée de 7 mètres repérant les mouvements même dans l’obscurité. Xiaomi précise néanmoins que la détection humaine est prise en compte pour limiter les alertes en temps réel. Comme son nom l’indique, la caméra filme en 1080p avec un champ de vision à 130°. Elle embarque également des technologies Wide Dynamic Range et Smart night vision pour améliorer le rendu global et permettre un capture d’images et de vidéos plus délicates, « même dans le noir ou de derrière ».