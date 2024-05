Konyks Camini Air 2 Solar : une nouvelle caméra de vidéosurveillance extérieure avec panneau solaire, éclairage et sirène intégrée

Depuis quelques années déjà, nous sommes nombreux à garder un œil sur notre jardin, notre terrasse, et/ou les abords extérieurs de notre foyer. Cela grâce à une offre de caméras connectées toujours plus large, sans oublier évidemment les sonnettes, elles aussi connectées. Aujourd'hui, Konyks annonce sa petite dernière après la Konyks Camini GO que nous avions testée dans nos colonnes, la Camini Air 2, une petite caméra qui se veut à la fois complète, abordable, et « solaire ».