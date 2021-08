Arlo Smart devient Arlo Secure et lance deux nouveaux forfaits de service de sécurité

Quand on y regarde de plus près, les deux offres se ressemblent beaucoup. Arlo Secure propose les mêmes avantages que le programme précédent à commencer par l'enregistrement automatique des vidéos.

Les clips sont stockés durant 30 jours sur un espace Cloud sécurisé, mais cette fois jusqu'à une résolution 2K, ou 4K pour les caméras compatibles comme la Arlo Pro 3 et non plus seulement en 1080p. Le stockage grimpe jusqu'à 60 jours en optant pour l'offre la plus onéreuse.

Arlo Secure permet également d'accéder à des notifications enrichies pour agir plus vite en cas d'intrusion ou encore des modes de détection avancés comme la possibilité de repérer les mouvements des animaux ou l'arrivée d'un colis.

Cette nouvelle offre apporte enfin comme nouveau service le remplacement de la caméra en cas de vol.

Arlo Secure débute à 2,79 euros/mois pour une seule caméra et 8,99 euros/mois pour un nombre d'appareils illimités. Arlo Secure Plus est quant à lui facturé 12,99 euros et offre les mêmes avantages en plus d'une extension de garantie d'un an.