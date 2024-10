Et à la question « est-ce que c'est gratuit ? », la réponse est… non. En effet, comme la majorité des fonctionnalités dites « premium », cet enregistrement en continu nécessite le paiement d'un abonnement du même nom.

En effet, Ring Protect devient Ring Home, une formule qui offrira trois niveaux d'abonnement : Home Basic (3,99 euros par mois), Home Standard (9,99 euros par mois) et Home Premium (19,99 euros par mois). L'enregistrement en continu est proposé sur la Ring Stick Up Cam, la Stick Up Cam Pro, l'Indoor Camera (2e génération) et l'Indoor Camera.