Test Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free : la sonnette connectée sans fausse note ?

Avec l’Essential Video Doorbell Wire-Free & Chime, Arlo propose un kit complet pour remplacer votre « bonne vieille » sonnette par un équipement connecté, efficace, performant et même, on peut le dire, plutôt doué pour identifier les différents types d’évènements détectés. Le savoir-faire de la marque en matière de produits de vidéosurveillance profite ici indiscutablement à ce produit.

Et même s’il convient de considérer que ce n’est pas vraiment son rôle principal – les durées d’enregistrement sont plus courtes, par exemple - nous pouvons aussi considérer que, finalement, cette sonnette/caméra sera sans doute la première à capturer les images de personnes mal intentionnées qui souhaiteraient s’introduire chez vous.

Sa grande facilité d’utilisation et d’installation est aussi une marque de fabrique de chez Arlo. Les pas-à-pas très détaillés nous guident au sein d’une application stable et ergonomique. Toutefois, nous espérions de la part d’Arlo – une marque née sous la coupe de Netgear, une référence sur le marché des produits réseau – qui serait en mesure d’intégrer à sa sonnette un module Wi-Fi un plus performant que la moyenne. En l’état, il ne fait guère mieux que notre sonnette Ring qui n’est pourtant plus de toute fraîcheur.

Enfin, dernier élément et non des moindres : le prix ! Il vous faudra débourser près de 240 euros pour acquérir cette configuration, incluant le carillon que nous recommandons vivement pour un confort optimal. C’est cher ! Sans compter qu’il faudra y ajouter le coût de l’abonnement qui vous permettra de profiter de tous les services et fonctions de ce kit.