Arlo dévoile sa nouvelle caméra Pro 4 avec connexion directe au Wi-Fi

La marque Arlo annonce aujourd'hui le lancement de sa toute nouvelle caméra de sécurité : Arlo Pro 4. Un modèle qui se veut évidemment une évolution de l'Arlo Pro 3 , avec toutefois ici une connectivité revue et corrigée. En effet, la nouvelle Arlo Pro 4 permet une installation plus rapide, 100 % sans-fil et sans le moindre Smart Hub à connecter à sa box.