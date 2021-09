Amazon dévoile Astro, le petit robot : et Alexa vous suit partout

Avec ses 60 centimètres de haut et moins de 10 kilos sur la balance, Astro cherche à rester le plus discret possible. Il est aussi muni de capteurs qui devraient l’empêcher de trébucher sur des obstacles, comme des escaliers par exemple. L’engin est même en mesure de reconnaître chaque pièce de la maison et de s’y diriger sur un simple ordre vocal.