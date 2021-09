Singapour teste Xavier, son « robot patrouilleur » anti-incivilités

« Le déploiement de Xavier soutiendra le travail des agents publics, car il réduira les effectifs nécessaires aux patrouilles à pied et améliorera l'efficacité des opérations », a déclaré un représentant de l'Agence de sciences et de technologie dans un communiqué relayé par Reuters. Les robots sont également dotés de caméras à infrarouge et à faible luminosité. Ils reposent sur une IA capable d’analyser un comportement pour savoir si la situation nécessite l’intervention d’un agent de sécurité. Les Xavier se déplacent grâce à des capteurs leur permettant de détecter les objets stationnaires et en mouvement.