Recréez la machine à infraction verbale de Demolition Man avec un Raspberry

Une infraction au code de moralité du langage

Le Google Voice API sera utile

Source : Raspberry Pi

Plus de 25 ans après la sortie du film, il est possible de recréer cette machine à l'aide d'un Raspberry . Cela demandera un minimum de matériel, ainsi que la participation de Google.se déroule en 2032. John Spartan sort de cryo-prison, après avoir été cryogénisé pendant 36 ans pour ses crimes. Il découvre ainsi une société totalement non-violente, où même le langage est contrôlé. Lorsqu'il commet une «» (et Sylvester Stallone est doué pour cela), des imprimantes disposées partout dans l'espace public lui dressent une amende. C'est l'un des grands ressorts comiques du film, qui a donc été retenu par les fans.Retour en 2019. Le site de Raspberry Pi diffuse un projet visant à. Conçu parpour le magazine, le site de ce dernier proposeSi vous souhaitez améliorer votre langage courant, l'initiative pourrait vous être utile. Pour les autres, cela tient davantage du gadget, bon pour amuser les amis. Cela dit, vous aurez besoin de matériel pour faire de cet appareil une réalité.Concernant le, le tutoriel précise avoir testé le projet avec unet divers périphériques USB, avant d'opter, finalement, pour un. L'imprimante utilisée est un modèle thermique, recevant des rouleaux de papier de 57 mm : il s'agit du type d'imprimante utilisé dans les commerces, pour la conception des tickets de caisse.L'appareil devra disposer d'une connexion série UART/TTL. On connectera au Raspberry un microphone USB, et le guide dit avoir utilisé unde Pimoroni pour gagner de l'espace. Enfin, un Pico Hat Hacker servira à connecter l'imprimante au micro.Côté logiciel, il vous faudra un STT, pour. Il s'agit d'un, capable de distinguer les mots prononcés. Sur le site, le créateur du tutoriel annonce : «». Avant de rappeler que cela signifie que tout ce qui est capté par l'API sera « entendu » par Google. Pour les personnes soucieuses de la confidentialité,Il ne reste plus qu'à regrouper tout cela, et à. Avant de pouvoir corriger votre langage courant, vous devrez donc d'abord parler celui de Linux.