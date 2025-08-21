Lancé en Chine, mais également disponible en occident, le nouveau GMtec NucBox M6 Ultra mise sur sur son Ryzen 5 7640HS et sur un boîtier compact pour séduire… tout en disposant d'une connectique USB-4 particulièrement adaptée au raccordement d'un GPU externe.
Nous vous parlions récemment du (tout) petit GMKtec NucBox G5, testé dans nos colonnes il y a quelques jours, nous voici cette fois face à son grand frère : le nouveau NucBox M6 Ultra. Lancé en Chine début août, ce mini-PC est également commercialisé à l'internationale pour 259,99 dollars en version barebone et 389,99 dollars en configuration 32 Go de RAM / 1 To de SSD.
une puce AMD Ryzen « Phoenix » aux commandes…
Outre son placement tarifaire plutôt agressif et son gabarit réduit (128,8 x 127 x47,8 mm pour 528 grammes en barebone), ce nouveau modèle embarque un processeur AMD Ryzen « Phoenix » ayant fait ses preuves : le Ryzen 5 7640HS.
Ce dernier regroupe un CPU sous architecture Zen 4 (6 coeurs et 12 threads cadencés à un maximum de 5 GHz) et surtout une partie graphique intégrée Radeon 760M (qui s'appuie pour sa part sur 8 coeurs GPU RDNA 3). Cet iGPU est censé développer, au moins dans certains cas, des performances similaires à celles de l'ancienne GTX 1650 Ti mobile, souligne NotebookCheck.
De quoi offrir une certaine polyvalence au NucBox M6 Ultra en gaming léger et multimédia avancé. Cela dit, l'intérêt de cet ordinateur de bureau compact s'étend aussi, et surtout, aux connectiques embarquées. En voici le détail :
- 3 ports USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps, deux en façade et un à l'arrière)
- 1 port USB-4 Type-C (40 Gbps, en façade)
- 1 port USB 2.0 Type-A (480 Mbps, à l'arrière)
- 1 sortie HDMI 2.0 (à l'arrière)
- 1 sortie DisplayPort (à l'arrière)
- 1 prise casque Jack 3.5 mm (en façade)
- 2 prises 2.5G Ethernet (à l'arrière)
… et de l'USB-4 en prime
On retient surtout la présence d'un port USB-4 Type-C dont les débits sont suffisant pour accueillir dans de bonnes conditions un GPU externe (comme celui annoncé par Razer récemment, par exemple). Le NucBox M6 Ultra se démarque donc de pas mal de concurrents moins bien pourvus en la matière. D'autant qu'il ne démérite pas côté connectivité. À défaut d'y trouver du Wi-Fi 7, le modem utilisé ici par GMKTec gère le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2. Difficile de s'en plaindre à moins de 300 dollars en prix de départ.
L'appareil embarque pour le reste un système de dissipation à double ventilateurs, mais aussi deux ports SO-DIMM (capables de gérer jusqu'à 128 Go de DDR5 à 4600 MT/s) et deux emplacements pour SSD M2 NVMe 2280 (pouvant accueillir un maximum de 8 To de stockage au total).