Outre son placement tarifaire plutôt agressif et son gabarit réduit (128,8 x 127 x47,8 mm pour 528 grammes en barebone), ce nouveau modèle embarque un processeur AMD Ryzen « Phoenix » ayant fait ses preuves : le Ryzen 5 7640HS.

Ce dernier regroupe un CPU sous architecture Zen 4 (6 coeurs et 12 threads cadencés à un maximum de 5 GHz) et surtout une partie graphique intégrée Radeon 760M (qui s'appuie pour sa part sur 8 coeurs GPU RDNA 3). Cet iGPU est censé développer, au moins dans certains cas, des performances similaires à celles de l'ancienne GTX 1650 Ti mobile, souligne NotebookCheck.

De quoi offrir une certaine polyvalence au NucBox M6 Ultra en gaming léger et multimédia avancé. Cela dit, l'intérêt de cet ordinateur de bureau compact s'étend aussi, et surtout, aux connectiques embarquées. En voici le détail :