Sur le plan de la connectivité, l'appareil s'en tient pour le reste à un modem Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.2. Globalement, les évolutions sont donc modestes par rapport au modèle 2023, ce qui est regrettable. Les prix sont par contre compétitifs : comptez 749 euros pour le modèle 32 Go / 1 To et 799 euros pour la version 32 Go / 2 To de SSD.

Notez enfin que si l'affichage en 8K est important pour vous, le Mac Mini M4 (que nous testions récemment) est pour sa part capable de gérer un écran 8K à 60 Hz pour un prix de départ de 699 euros.