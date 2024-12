Il y a maintenant quinze jours, la nouvelle du premier mini-PC animé par une puce signée Qualcomm avait intrigué. La machine va donc inaugurer les processeurs ARM du champion du smartphone qui, depuis peu, a débarqué sur nos PC.

Au-delà de la puce Snapdragon X1E-80-100 et ses 12 cœurs à 3,8 GHz, le QS1 Pro – c'est son nom – reprend les standards de la marque Geekom et de nombreux autres fabricants chinois. On parle d'une machine très compacte dont on ne connaît pas les dimensions, mais qui ne devrait pas déborder du format bien connu, autour de 120 x 120 millimètres de base pour une épaisseur de plus ou moins 50 mm et un poids que l'on espère sous les 800 grammes.

Le QS1 Pro pourra accueillir un maximum de 64 Go de LPDDR5-5600 via deux emplacements RAM, mais Geekom semble se contenter d'un unique slot M.2 occupé par un SSD jusqu'à 2 To, en PCIe Gen 4. Nous n'avons pas encore de prix ni de date de sortie, mais la bête sera présentée au CES 2025.