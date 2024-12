Pour l'heure, le QS1 Pro est donc l'unique machine à intégrer un Snapdragon, en l'occurrence l'un des modèles les plus puissants de la gamme Qualcomm. Le X1E-80-100 est effectivement doté de 12 cœurs à 3,8 GHz avec boost à 4,2 GHz.

La fiche technique dénichée par VideoCardz fait également état de la présence d'une solution graphique Adreno capable d'offrir jusqu'à 4,6 TFLOPS. Le CPU est épaulé par un maximum de 64 Go de LPDDR5-5600 via deux emplacements RAM, mais on ne parle en revanche que d'un emplacement M.2 occupé par un SSD jusqu'à 2 To, en PCIe Gen 4.

Le QS1 Pro est, pour le reste, très proche des autres machines Geekom, et ce, que l'on parle du design du châssis ou des connecteurs disponibles avec un USB4 Type-C, trois USB3.2 Gen 2 Type-A et un USB2 Type-A. L'affichage est dévolu à un HDMI 2.0 et un DP 1.4 tandis qu'un unique RJ45 2,5 GbE assure le réseau avec, bien sûr, WiFi 7 et Bluetooth 5.4

On remarque déjà un mélange entre modernité (WiFi 7) et retards (pas d'HDMI 2.1, pas de DP 2.0, un seul M.2). Nous aurons évidemment à cœur de mettre ce QS1 Pro à l'épreuve de nos tests à sa sortie.