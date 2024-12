Il n'est pour l'heure pas question d'annonce officielle, mais à moins d'avoir été créé par un petit plaisantin, le visuel déniché par nos confrères de VideoCardz sur les forums Weibo ne laisse guère de place au doute.

On y découvre un mini PC dans le plus pur style des machines Geekom que nous avons déjà testés par le passé chez Clubic – comme le MiniAir 11 ou l'IT13 – avec toutefois le fameux détail qui fait toute la différence : le petit logo distinctif du processeur Snapdragon X Elite signé Qualcomm. Oui, il s'agit bien du CPU X Elite et non du X Plus, c'est-à-dire le plus costaud de la gamme.

Jusqu'à présent, les mini PC Geekom – et de toute la concurrence – devaient se contenter de puces AMD ou Intel et privilégiaient logiquement les modèles les moins énergivores. C'est pourquoi nous retrouvions souvent des processeurs issus du monde des portables dans ces petites machines.