Geekom illustre un futur mini-PC à base de processeur AMD Ryzen Phoenix

En effet et s'il a le temps de changer d'ici à la sortie réelle des machines, le châssis utilisé paraît très proches des précédents modèles Geekom comme le MiniAir 11 ou l'IT13. Le coloris de la machine semble toutefois davantage être inspiré par les Mac Mini d'Apple. Pour le reste, la forme, les dimensions (112,4 x 112,4 x 37 millimètres) et les connecteurs sont similaires à ceux de l'IT13 et des autres mini-PC les plus puissants de la marque.

Une connectique qui devrait toujours ravir les connaisseurs car malgré la compacité du châssis, Geekom intègre trois connecteurs USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps) et un USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps). Mieux, deux Type-C sont de la partie le premier en 10 Gbps et le second en 40 Gbps. Deux HDMI, un RJ45 2,5 GbE, un lecteur SD et un combo audio jack complètent le tout.

À en croire Geekom, ce mini-PC à base de Ryzen Phoenix devrait être disponible dès le mois prochain en Asie, mais nous n'avons pas encore de date pour la sortie mondiale et le prix reste une inconnue majeure.