Le mini PC à la côte depuis plusieurs années déjà, et des marques comme GEEKOM ont émergé auprès du grand public en proposant des ordinateurs au format compact, qui ne mesurent que quelques centimètres de large et se transportent facilement dans un sac. Pourtant, ces machines sont des PC sans concessions pour le travail à la maison ou au bureau, le développement d'applications ainsi que le divertissement en les branchant à un moniteur ou à un téléviseur en quelques instants. Fini le PC au format tour et encombrant, les Mini PC prennent la relève pour les utilisateurs les plus nomades en quête de polyvalence.