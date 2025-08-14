Énième marque à tenter de faire son trou dans le secteur très encombré des mini-PC, GMKtech met plus que jamais l’accent sur la miniaturisation avec le NucBox G5 qui, il faut bien l’admettre est impressionnant de compacité : pensez que la brique d’alimentation est presque aussi grosse que la machine elle-même et nous ne parlons pas ici que d’un bloc 36 watts. Loin d’être un monstre.

Alors, forcément, avec de telles dimensions, il ne faut pas s’attendre à des miracles et le NucBox G5 ne conviendra que pour un usage très « familial » où les performances ne constituent pas le critère principal. Équipé d’un Intel N97 4 cœurs/4 threads, il sera parfait pour de la petite bureautique, de la navigation Internet ou quelques travaux multimédia.

Les amateurs de jeux vidéo passeront leur chemin sauf à se contenter de rétrogaming ou de petites productions peu gourmandes, mais on ne saurait trop en vouloir à une machine qui fait ce pourquoi elle a été conçue. Minuscule, elle se glisse n’importe où, discrète, elle ne casse pas les oreilles et bon marché, elle ne ruinera pas ses futurs acquéreurs.