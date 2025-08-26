Figure connue des lecteurs de Clubic, Geekom est encore confidentielle pour le grand public. Elle propose une vaste gamme de mini-PC capable de toucher toutes les bourses et tous les usagers… ou presque. Le Air12 Lite que nous testons aujourd’hui est un des PC les plus compacts et des moins onéreux de son catalogue grâce à l’intégration des puces N100/N150 d’Intel.
Meilleurs prix
- Design réussi : compact et élégant
- Tarif très raisonnable
- Comportement général agréable
- 2x HDMI, WiFi et Bluetooth
- Une certaine évolutivité (RAM, SSD)
- Puissance graphique en net retrait
- Seulement 8 Go de RAM
- Pas de connecteur USB-C
Tout petit, tout mimi
Comme à son habitude, Geekom livre son PC dans une petite boîte aussi compacte qu’elle est sobre où, bien sûr, la machine est largement mise en avant. Si la boîte est déjà minuscule, c’est évidemment à l’ouverture que l’on voit à quel point le PC est miniature : il repose sur une base pratiquement carrée de 13,55 centimètres sur 11,55 cm pour une épaisseur ridicule de 3,45 cm !
Le poids est bien sûr à l’avenant (environ 570 grammes) et inutile de vous dire que la machine peut se glisser partout, même si l’emplacement le plus évident est, au choix, sur le bureau non loin de la base de l’écran ou, carrément, derrière ce dernier. Geekom livre effectivement le petit kit nécessaire à une telle fixation : il faut simplement vérifier que les dimensions correspondent à celles de votre moniteur. Si ce n’est pas le cas, des adaptateurs VESA existent.
Pas de grand bouleversement dans le conditionnement chez Geekom. ©Nerces pour Clubic
Ce kit de fixation est, comme toujours chez les fabricants de mini-PC, à peu près le seul accessoire dont on profite. En plus, Geekom livre tout de même un câble HDMI, un petit manuel d’utilisation, le câble secteur et, c’est heureux, la brique d’alimentation. Prévue pour les processeurs Intel N100 et N150, elle est toute petite (9x4,8x3,3 cm pour environ 120 grammes) et affiche une puissance de seulement 44,8 watts.
Qu’il s’agisse de cet adaptateur ou du Air12 Lite lui-même, un seul coloris est disponible et, c’est une habitude chez Geekom, c’est le noir qui a été retenu. Du noir un peu brillant sur le dessus de la machine alors que le reste est mat. Il n’y a en outre aucune fantaisie sur une machine qui vise avant tout la sobriété et la discrétion : en même temps, si c’est pour la fixer derrière le moniteur, il n’est pas utile de faire dans l’esbroufe.
De fait, la façade du PC est toute simple avec les deux connecteurs USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), les deux connecteurs mini-jack 3,5 mm (casque + microphone) et, bien sûr, le bouton de mise sous tension. Notons tout de même la présence d’une « prise d’extension 9 broches » laquelle offre diverses opporunités comme le branchement d'un terminal de paiement ou la liaison au système PowerSync qui permet de réveiller/mettre en veille plusieurs mini-PC d’un seul clic.
Au total, on peut compter sur la présence de six ports USB-A. ©Nerces pour Clubic
Sur les côtés, dommage, Geekom n’intègre pas de lecteur de cartes SD, seul le verrou Kensington est présent. Bien sûr, c’est sur l’arrière que l’essentiel des connecteurs sont présents : 2x USB-A 3.2 Gen 2, 2x USB-A 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0, le port d’alimentation et le RJ45 Ethernet 1 GbE. La machine intègre donc l’essentiel, mais n’est pas la plus moderne qui soit : on peut faire une croix sur l’USB-C, l’USB 4 ou le réseau multi-gig. Tant pis.
Qu’est-ce qu’il a dans le ventre ?
À défaut d’avoir de nombreux accessoires, on se consolera en se disant que malgré la petite taille de la machine, Geekom a pensé à son ouverture et a même prévu quelques (petites) options d’évolution. Il ne sera évidemment pas question de changer le processeur (soudé à la carte mère), mais mémoire vive et espace de stockage pourront être ajustés.
Pour ce faire, il faut ouvrir la machine, ce qui passe par son retournement. Sur le dessous se trouvent en effet les quatre vis – aisément accessibles – à retirer. À partir de là, il est très simple de désolidariser la base du reste de la machine : on peut découvrir les entrailles de la bête, même si cela se limite donc au sous-système mémoire et aux options de stockage.
S'il faut jouer du tournevis, l'ouverture de l'Air12 Lite est un jeu d'enfant. ©Nerces pour Clubic
Pour le premier, nous découvrons un unique emplacement SODIMM occupé par la barrette de 8 Go de DDR4-3200. Sachant que le maximum possible sur un N100/N150 est de 16 Go, il est possible de la changer pour doubler la capacité. Même chose pour le SSD qui n’est ici que de 256 Go, économie oblige. On peut le remplacer pour un modèle de maximum 2 To en prenant en compte, attention, que la norme est le SATA : pas de NVMe sur ces machines d’entrée de gamme.
Petit regret supplémentaire, Geekom n’a pas installé de connecteur pour un second SSD alors qu’il y avait la place sur la carte mère. On se consolera en se disant qu’au moins, l'unique port M.2 pour un SSD accepte le format 2280, le plus commun. Cela dit, la norme SATA sera vraisemblablement un frein pour certaines tâches. On aurait aimé du NVMe, même en PCIe Gen 3 : cela fait partie des limites d’une machine low cost.
Une autre limite concerne les réseaux. Là, il faut déjà faire avec un simple connecteur RJ45 qui ne dépasse pas le 1 GbE. De plus, la carte contrôleur sans-fil – que l’on trouve sur un port M.2 sous le SSD – n’autorise que le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.1. Cela dit, Geekom souligne qu’il est possible de faire évoluer le produit en remplaçant cette carte contrôleur par un modèle Wi-Fi 6E. Plutôt pas mal de pouvoir évoluer sur trois aspects comme cela.
Barrette SODIMM et SSD M.2 sont issus de fabricants peu connus. ©Nerces pour Clubic
En revanche, impossible de modifier le processeur N100 ou N150. Pour être honnête, la différence entre les deux est subtile. Ils intègrent 4 cœurs CPU associés à 6 Mo de cache. Ils gèrent un maximum de 16 Go de mémoire vive et disposent d’une solution graphique intégrée Intel UHD à 24 unités d’exécution. C’est sur les fréquences que le N150 l’emporte : jusqu’à 3,6 GHz (contre 3,4 GHz) sur la partie CPU et jusqu’à 1 GHz (contre 750 MHz) sur la partie GPU. Pas de quoi nous réveiller la nuit !
Côté logiciel, point de salut sans Windows 11
Que vous connaissiez Beelink, GMKTec, NiPoGi ou encore Geekom, la recette logicielle reste la même dans le monde du mini-PC : toutes les machines de ces constructeurs font la part belle à Microsoft et à son système d'exploitation Windows 11. L'OS est préinstallé sur l'Air12 Lite et, c'est toujours un plus, il s'agit de l'édition professionnelle, déjà activée.
La procédure d'installation de Windows 11 se termine au premier démarrage. ©Nerces pour Clubic
Bien sûr, il faudra ensuite passer par de nombreuses mises à jour du système pour avoir une machine parfaitement opérationnelle, mais notons qu'en dehors de Windows 11, il n'est pas question de proposer le moindre logiciel complémentaire : certains apprécieront, d'autres le regretteront. De notre côté, c'est l'absence d'option Linux ou, au moins, « sans OS » qui nous dérange un peu. Tant pis.
Et côté performances, ça donne quoi ?
Est-il vraiment nécessaire de préciser que comme les autres mini-PC à base d’Intel N95, N97, N100 ou N150, l’Air12 Lite n’a pas été conçu pour battre des records ? En tout cas, pas sur le plan des performances qui seront forcément modestes, mais doivent permettre un usage agréable : à ce niveau, la limite de 8 Go pourrait être handicapante alors que certains concurrents – comme le NucBox G5 de GMKtech – en proposent 12 Go pour un prix assez similaire.
Même avec CPU-Z, il manque des infos sur la partie graphique. ©Nerces pour Clubic
Test processeur sur Cinebench R23
Histoire de bien démarrer, nous entamons la procédure de test avec les mesures de performances CPU via Cinebench R23. Avec un N100 aux commandes, nous ne nous attendions pas à des résultats stupéfiants, mais les 2 613 points en multi-cœur ainsi que les 918 points en simple-cœur sont tout à fait rassurants.
L’Air12 Lite se situe dans la moyenne haute des mini-PC équipés d’un processeur de ce type : sachant que Cinebench R23 peut faire grimper la température de la puce, nous sommes aussi ravis de constater que cela n’entraîne pas le moindre throttling (baisse de la fréquence de fonctionnement lorsque la température fait craindre pour la sécurité du processeur).
Test stockage sur CrystalDiskMark
Hélas, avec un SSD no-name (marque Foresee loin d’être la plus connue), la partie stockage de notre Air12 Lite ne pouvait être une foudre de guerre : n’oublions pas qu’il s’agit d’un modèle SATA, limité donc à plus ou moins 500 Mo/s par son interface.
Cela dit, sous CrystalDiskMark, nous ne parvenons pas à atteindre ce débit théorique pourtant affiché par certains concurrents de Geekom et, récemment, le NucBox G5 par exemple. À plus ou moins 460 Mo/s en lecture séquentielle, nous sommes forcément déçus. Heureusement, c’est bien mieux en écriture séquentielle avec, cette fois, la limite théorique qui est atteinte (511 Mo/s).
Performances relevées sur CrystalDiskMark : les limites d'un SSD SATA. ©Nerces pour Clubic
Cela dit, le plus gênant n’est sans doute pas sur le séquentiel où l’Air12 Lite tient à peu près son rang. En effet, il nous faut souligner un coup de moins bien sur l’aléatoire, habituel point faible de TOUS les SSD. Là, hélas, nous sommes en deçà des standards avec moins de 20 Mo/s en lecture et moins de 75 Mo/s en écriture. Pas la catastrophe, mais une claire déception à ce niveau-là donc.
Test général sur PCMark
PCMark constitue notre test suivant. S’il reste un outil de mesure, il a l’avantage de mesurer des usages plus communs et pas simplement des performances : il simule effectivement différents scénarios que l’on peut être amené à réaliser avec notre machine, de la bureautique, de la visioconférence, de la retouche d’images et beaucoup d’autres choses.
Le processeur Intel N100 ne permet pas à l’Air12 Lite de faire des merveilles et il est même un peu en retrait de ce que nous observions avec le N97 du NucBox G5 : près de 400 points de différence au score général tout de même. Comme souvent, le score en Digital Content Creation (2 438 points) fait largement baisser la moyenne, la faute à une solution graphique en retrait. Plus gênant, le score en Essentials est nettement en retrait par rapport au NucBox G5 à 4 251 points contre 5 895. Cela n'empêchera pas de travailler, mais ça reste à noter.
Test graphique sur 3DMark
Cette solution intégrée Intel UHD Graphics qui fait baisser le score sur PCMark passe maintenant le test de 3DMark et inutile de préciser que nous n’attendons pas de la voir faire des miracles : elle est prévue pour assurer les fonctions essentielles d’affichage sans être énergivore.
À gauche, Fire Strike et, à droite, un peu plus exigent Time Spy Extreme. ©Nerces pour Clubic
Dans ce contexte, les 1 113 points de score graphique sur Fire Strike et les 148 points obtenus sur Time Spy Extreme ne sont pas si mauvais. Disons que ces résultats confirment le peu d’appétence ludique de cette machine. Un peu plus gênant, nous nous rappelons les performances du NucBox G5 et de son Intel N97 : 1 728 points sur Fire Strike et encore 234 points sur Time Spy Extreme. Clairement, l’Air12 Lite n’est pas fait pour le jeu vidéo.
Test jeu sur Black Myth: Wukong et Shadow of the Tomb Raider
Histoire d’en avoir le cœur net, nous avons lancé nos jeux de référence sur le mini-PC. Cela dit, si nous gardons Shadow of the Tomb Raider, nous troquons Forza Horizon 5 pour Black Myth: Wukong : l’idée n’est pas de vous faire croire que l’on peut y jouer sur ce PC, mais juste de changer un peu de perspective.
Vous vous en doutez, Shadow of the Tomb Raider a été réglé en 1 280 x 720 points avec les détails graphiques sur « très bas ». Même dans ces conditions et malgré l’âge du jeu, c’est injouable. Ce n’est pas une surprise et sur les N95, N97, N100 ou N150 déjà testés, c’était pareil. Cependant, nous n’obtenons ici que 15 images par seconde de moyenne contre 24 ips sur le NucBox G5.
Les choses sont encore plus catastrophiques sur Black Myth: Wukong où les options graphiques ne permettent pas de descendre sous le Full HD (1 920 points par 1 080). Réglage des détails au minimum et activation de la technologie XeSS n’y feront rien : le jeu tourne à une moyenne de 3 ips… quand il tourne ! En effet, comme nombre de gros jeux, Black Myth: Wukong souffre du manque de mémoire vidéo : celle-ci est puisée dans les 8 Go de RAM installés par Geekom, trop juste, bien trop juste.
À droite, Horizon Chase Turbo est fluide en solo, mais juste en écran partagé. ©Nerces pour Clubic
Pour ne pas rester sur une note trop négative, nous avons relancé « nos » deux petits jeux indépendants, autrement plus légers. En effet, qu’il s’agisse d’Unrailed ou de Horizon Chase Turbo, ces deux productions nous réconcilient au moins partiellement avec le jeu sur Air12 Lite. Le premier sans difficulté pourvu que l’on ajuste les options graphiques tandis que pour le second, le jeu en écran partagé à quatre sera plus délicat. Enfin, l’émulation est, comme toujours, un autre moyen de s’amuser sur cette machine, sans réelles contraintes.
Chauffe et nuisances sonores
À quelque chose malheur est bon serait-on tenté de dire car, si les performances générales de la machine sont correctes, ses « prouesses graphiques » sont clairement décevantes, même par rapport aux autres machines à base d’Intel N95, N97, N100 ou N150.
Heureusement donc, ces performances en retrait vont de pair avec une remarquable discrétion, et ce, peu importe la situation. C’est bien simple, il faut coller l’oreille à la machine pour entendre sa très douce ventilation.
Pour autant, il n’est pas question de faire cuire le processeur et sur les pires des tâches, nous avons relevé un maximum de 76°C alors qu’il tournait plus généralement autour des 65°C.
Nous sommes ici très loin des 86°C du NucBox G5 qui paie ses meilleures performances. Il sera donc possible d'avoir un voisin très à cheval sur le silence sans craindre de voir votre machine prendre feu.
Enfin, impossible de ne pas évoquer la question de la consommation énergétique car, au-delà des questions de budget, l’achat d’un mini-PC comme cet Air12 Lite peut aussi s’inscrire dans une démarche de sobriété : même au plus fort de nos sollicitations, la consommation n’a jamais atteint les 29 watts pour, en utilisation courante, se contenter d'environ 18 à 22 watts.
Geekom Air12 Lite, l’avis de Clubic
Au sein du catalogue Geekom comme sur l’ensemble du marché des mini-PC, l’Air12 Lite n’est pas conçu pour révolutionner le monde. Geekom le destine à une clientèle peu fortunée qui cherche surtout à profiter d’une petite machine capable de réaliser des tâches basiques sans faire de bruit et… sans faire exploser la facture d’électricité.
Rien à dire à ce niveau, l’Air12 Lite fait parfaitement l’affaire. Pensez que même dans sa version Intel N150, il se négocie toujours à moins de 200 euros et on peut parfois le trouver à moins de 180. De son côté, la mouture en Intel N100 a déjà été aperçue à moins de 165 euros. Difficile de faire plus complet pour aussi peu cher… sachant que Windows 11 Pro est livré !
Forcément, il ne faut pas s’attendre à des performances de premier plan. L’Air12 Lite n’est pas une machine prévue pour les gros joueurs ou les amateurs de rendu 3D. Il est toutefois en mesure de rendre bien des services, de faire de la bureautique, de surfer sans difficulté et même de faire quelques petits jeux via les récentes productions indépendantes ou le rétrogaming. Pas une révolution donc, mais une sympathique petite machine.
- Design réussi : compact et élégant
- Tarif très raisonnable
- Comportement général agréable
- 2x HDMI, WiFi et Bluetooth
- Une certaine évolutivité (RAM, SSD)
- Puissance graphique en net retrait
- Seulement 8 Go de RAM
- Pas de connecteur USB-C
Fiche technique Geekom Air12 Lite
|Processeur
|Intel N100
|Taille de la mémoire
|8 Go
|Carte graphique
|Intel UHD Graphics
|Bluetooth
|Oui
|Wi-Fi
|Oui
|Système d'exploitation
|Windows 11
|Processeur
|Intel N100
|Type de processeur
|Intel N100 (6 Mo de cache, jusqu'à 3,40 GHz)
|Fréquence du processeur
|3.4GHz
|Taille de la mémoire
|8 Go
|Type de mémoire
|DDR4
|Fréquence Mémoire
|3,200MHz
|Carte graphique
|Intel UHD Graphics
|Configuration disque
|SSD 256 Go
|Lecteur de carte mémoire
|Aucun
|Connecteurs panneau avant
|2x USB-A 3.2 Gen1 2x jack 3,5 mm audio
|Connecteurs panneau arrière
|2x USB-A 3.2 Gen2 2x USB-A 2.0 1x jack d'alimentation 1x HDMI 2.0 (4K@60 Hz) 1x DisplayPort 1.4 1x RJ45 Ethernet 1 GbE
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.1
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|5
|Hauteur
|34.5mm
|Largeur
|135.5mm
|Profondeur
|115.5mm
|Poids
|380g
Les alternatives au mini-PC Geekom Air12 Lite :
- Compact avec alimentation intégrée
- RAM et stockage accessibles
- Connectique variée et riche
- Compacité assez remarquable !
- Tarif très raisonnable
- Bon comportement général