Au sein du catalogue Geekom comme sur l’ensemble du marché des mini-PC, l’Air12 Lite n’est pas conçu pour révolutionner le monde. Geekom le destine à une clientèle peu fortunée qui cherche surtout à profiter d’une petite machine capable de réaliser des tâches basiques sans faire de bruit et… sans faire exploser la facture d’électricité.

Rien à dire à ce niveau, l’Air12 Lite fait parfaitement l’affaire. Pensez que même dans sa version Intel N150, il se négocie toujours à moins de 200 euros et on peut parfois le trouver à moins de 180. De son côté, la mouture en Intel N100 a déjà été aperçue à moins de 165 euros. Difficile de faire plus complet pour aussi peu cher… sachant que Windows 11 Pro est livré !

Forcément, il ne faut pas s’attendre à des performances de premier plan. L’Air12 Lite n’est pas une machine prévue pour les gros joueurs ou les amateurs de rendu 3D. Il est toutefois en mesure de rendre bien des services, de faire de la bureautique, de surfer sans difficulté et même de faire quelques petits jeux via les récentes productions indépendantes ou le rétrogaming. Pas une révolution donc, mais une sympathique petite machine.