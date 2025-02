À Clubic, nous trouvons que c'est un atout indiscutable : cela simplifie le branchement et prend moins de place. Pour autant, il ne faut pas négliger la possible panne, et il sera alors bien plus difficile de remplacer l'alimentation que si la brique était externe. En l'absence de brique donc, les accessoires livrés avec l'EQ14 sont pour ainsi dire inexistants. Au contraire de certaines concurrentes, Beelink ne livre pas de petits patins de rechange et se contente de deux câbles.