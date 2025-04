Dernière étape, pour découvrir les entrailles du PC, il faut dévisser et retirer toute la carte mère : à ce petit jeu, AceMagic fait moins bien que certains concurrents, mais ce n’est pas très grave, car il n’y a guère d’intérêt à accéder aux composants. Le Kron Mini K1 est livré avec 16 Go de mémoire vive DDR4 (2 barrettes de 8 Go) et n’aura pas besoin de plus. Ah, si, on peut profiter du second port SSD pour augmenter la capacité du modèle de 512 Go livré par la marque. Notez qu’il faudra choisir un SSD SATA. Oui, en 2025, AceMagic garde encore du SATA sur du milieu de gamme. Dommage.