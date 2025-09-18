À l’instar de ses concurrentes chinoises, NiPoGi arrive sans doute à une espèce de limite avec l’intégration d’un processeur АMD Ryzen 7 8745HS dans une si petite machine. Le design est toujours aussi bien pensé avec ces mini-machines et le confort d’un PC qui ne prend que très peu de place est indéniable : cela permet, par exemple, de toujours avoir les connecteurs à portée de main.

Grâce aux 8 cœurs CPU, à sa solution graphique intégrée AMD Radeon 780M Graphics et à ses 32 Go de mémoire vive, la machine est à l’aise dans la plupart des situations et montre une polyvalence assez bluffante. Bien sûr, il ne faudra tout de même pas trop lui en demander et qu’il s’agisse de jouer aux plus grosses productions ou de travailler sur de vastes rendus 3D, on va se retrouver à court de puissance.

Cela dit, le principal souci de l’AM21-8745 n’est pas sa puissance. C’est le revers de la médaille qui pose problème : la puce AMD chauffe, elle entraîne une montée en température des barrettes mémoire et pousse la ventilation dans ses retranchements. La machine reste parfaitement utilisable, mais en pleine charge, une petite soufflerie est bien perceptible et il est difficile de se prononcer sur sa durée de vie : 2 ans ? Aucun problème. 5 ans ? À voir…