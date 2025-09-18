À côté de marques comme Beelink ou Geekom, NiPoGi est un des « grands noms » du mini-PC sur des plateformes comme Amazon. La marque propose des produits de qualité à tout petit prix en se focalisant sur des composants éprouvés quoiqu’un peu anciens. Ce n’est clairement pas le cas du modèle du jour dont le nom fait évidemment référence à la puce AMD retenue.
- Compacité et sobriété du design
- Très bon niveau de puissance
- USB4 et réseau Ethernet 2.5 GbE
- 2x HDMI, WiFi et Bluetooth
- Une certaine évolutivité (RAM, SSD)
- Refroidissement un peu léger
- Les barrettes SO-DIMM chauffent
- Ventilation qui se fait entendre
Un concentré de puissance brute
De prime abord, rien ne semble distinguer l’AM21-8745 des autres mini-PC signés NiPoGi. Il faut dire que la marque chinoise s’est une fois de plus tourné vers son châssis préféré, un boîtier à base carrée de seulement 119,2 millimètres de côté pour 36,9 mm d’épaisseur. Autant dire qu’il sera en mesure de se glisser à peu près partout… notamment en VESA derrière votre moniteur.
Des dimensions « riquiqui » que l’on retrouve du côté du poids puisque l’AM21-8745 accuse un tout petit peu moins de 500 g sur la balance, 495 g pour être tout à fait exact. Un poids qui bien sûr ne contre-indique pas l’utilisation évoquée précédemment de la machine en VESA : le kit de fixation qui va bien est d’ailleurs le seul véritable accessoire livré par NiPoGi avec sa machine. Dans la boîte, en plus de ce kit et du mini-PC, on ne trouve qu’un câble HDMI et la brique d’alimentation.
Signature NiPoGi et mise en évidence des solutions Ryzen et Radeon d'AMD. ©Nerces pour Clubic
Compte tenu de la puissance développée par le PC, cette brique est d’ailleurs très compacte : sur base carrée, elle mesure 70 mm de côté pour 32 mm d’épaisseur et ne pèse que 290 g. Il est tout de même amusant de voir que l’alimentation fait plus de la moitié du poids du PC en lui-même ! Il y a évidemment une très bonne raison à cela : c’est que malgré sa grande compacité, ce bloc est capable de délivrer une puissance de 90,06 watts. Excusez du peu.
Qu’il s’agisse de cette brique d’alimentation ou du mini-PC en lui-même, la sobriété est le maître-mot des concepteurs. Il n’y a aucun choix de coloris et les formes sont toutes simples, avec les bases carrées évoquées précédemment. Un tout peu petit d’originalité dans la conception de l’AM21-8745 qui allie des éléments noirs et d’autres gris foncé pour faire moins uniforme. Le dessus du PC a une sorte de « grille » en relief, mais aucun trou n’est réellement percé. Ce qui n’est pas vrai sur les côtés ou sous la machine : trois surfaces qui servent pour la ventilation.
Sur la face avant, rien de très particulier à signaler avec une connectique relativement limitée et, c’est toujours un peu dommage, pas le moindre USB4. Nous pouvons compter sur deux USB Type-A en 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ainsi que sur un Type-C, toujours en 3.2 Gen 2. Ce n’est déjà pas si mal à vrai dire ! Ces USB sont complétés par un unique jack 3,5 combo casque/micro, un bouton de mise sous tension et un minuscule trou pour réinitialiser la bête.
NiPoGi a pensé au port USB-C (dommage pas en USB4) sur la façade. ©Nerces pour Clubic
En retournant le PC, on découvre une connectique un peu plus aboutie et, cette fois, nous sommes ravis de trouver ce fameux port USB4. Il s’agit d’un Type-C bien sûr qui offre des débits de 40 Gbps, assure le power delivery et l’affichage DisplayPort 1.4. Il est complété par deux connecteurs HDMI 2.1 (4K @ 120 Hz) et deux USB-A en 3.2 Gen 1 (5 Gbps). Un jack d’alimentation est aussi au menu (dommage, pas d’USB-C) et deux connecteurs réseau : le premier RJ45 est en 1 GbE, mais le second est en 2.5 GbE. Pas mal du tout.
Qu’est-ce qu’il a dans le ventre ?
Comme avec la majorité des mini-PC, sous l’AM21-8745 se trouvent les emplacements de fixation VESA et les vis pour ouvrir la machine. Une fois n’est pas coutume, pas de petits pieds en caoutchouc à retirer pour accéder auxdites vis, elles sont directement visibles : le démontage n’en sera que plus simple. Un démontage en deux étapes : la première pour accéder aux composants « simples » et la seconde qui irait jusqu’à retirer le système de refroidissement.
Les quatre vis retirées, on ne peut qu’apprécier le soin apporté par NiPoGi à la finition de son produit. On sent que génération après génération, les constructeurs chinois apprennent de leurs erreurs et, par exemple, les deux antennes pour le sans-fil sont parfaitement guidées sur les côtés du châssis. De fait, elles ne gênent pas le démontage et ne risquent pas d’être arrachées comme cela pouvait être autrefois le cas.
Seulement quatre vis pour ouvrir le mini-PC : un jeu d'enfant. ©Nerces pour Clubic
Autre point positif, comme une espèce de carcan de plastique partage le boîtier en deux parties : celle dédiée au CPU et celle prévue pour la RAM et les SSD. « Les SSD » ? Oui, car si NiPoGi ne livre qu’un SSD avec sa machine – nous reviendrons sur son cas un peu plus tard – tout est prévu pour en intégrer un second, lequel aura d’ailleurs le bon goût d’être au format 2280 en NVMe et compatible jusqu’au PCIe Gen 4 x4. Rien à redire.
Du côté de la mémoire vive, c’est un peu plus sommaire, mais il faut reconnaître que notre machine était, de base, livrée avec 32 Go de DDR5-5600 en double canal. De manière assez logique, NiPoGi fourni deux barrettes de 16 Go et pour faire évoluer la configuration, il faudra les remplacer par de nouvelles. Ce n’est clairement pas la solution la plus économique, mais 32 Go suffisent à la majorité des usagers et il reste possible d’atteindre un maximum de 96 Go.
Bien sûr, impossible de ne pas évoquer les entrailles de l’AM21-8745 sans parler de la puce à qui il doit son nom, le Ryzen 7 8745HS d’AMD. De manière étonnante, cette puce n’est pas référencée par AMD, mais elle avait fait l’objet de plusieurs rumeurs : il devait s’agir d’un Ryzen 7 8845HS sans NPU ce qui se vérifie aujourd’hui : elle est donc conçue autour de 8 cœurs Zen 4 (16 threads) à 3,8 GHz qui peuvent atteindre 4,9 GHz en boost. Ils sont appuyés par 16 Mo de cache L3.
Fixation impeccable des antennes et présence d'un second M.2, vacant. ©Nerces pour Clubic
En dehors de cette absence de NPU – ce qui pénalisera les adeptes d’applications liées à l’intelligence artificielle – il nous faut souligner la présence d’une solution graphique intéressante, une AMD Radeon 780M Graphics laquelle dispose de 12 unités de calcul en architecture RDNA 3 qui peuvent atteindre 2,6 GHz. Une solution qui n’est pas ce qu’AMD a de plus puissant, mais qui devrait déjà rendre de fiers services et, même, permettre de belles choses en jeu vidéo ou en rendu 3D.
Les deux slots SO-DIMM sont occupés pour un total de 32 Go de RAM. ©Nerces pour Clubic
Enfin, nous terminerons ce petit tour du propriétaire en évoquant la solution SSD retenue par NiPoGi. Nous l’avons déjà dit, il s’agit d’un modèle NVMe au format « 2280 » qui porte la référence « RS1D0TSSD710 » ce qui ne nous dira pas grand-chose d’autre que… c’est un produit souvent utilisé par les fabricants chinois de mini-PC et d’ordinateurs portables. Nous voilà bien avancés. Au moins, NiPoGi a-t-elle retenue une référence PCIe Gen 4 x4 et une capacité de 1 To. Pas si fréquent.
Logiciel : Windows 11 Pro pré-installé
À l'instar de la très grand majorité des fabricants de mini-PC, la recette logicielle retenue par NiPoGi tient en un seul mot, un seul éditeur : Microsoft.
La procédure d'installation de Windows 11 se termine au premier démarrage. ©Nerces pour Clubic
L'AM21-8745 est donc livré avec Windows 11 pré-installé dans sa version Professionnelle. L'installation s'achève au premier démarrage du PC et NiPoGi suggère d'ailleurs de débuter sans connexion Internet pour que les choses aillent plus vite. Aucun autre logiciel n'est livré par le fabricant qui ne propose pas non plus de variante du mini-PC avec Linux ou sans système d'exploitation.
Et côté performances, ça donne quoi ?
L’AM21-8745 est le premier mini-PC – et le premier PC tout court d’ailleurs – à base de Ryzen 7 8745HS que nous testons. Il ne devrait cependant pas avoir des performances très éloignées de celles du Ryzen 7 8845HS puisque leur base est commune. Vérifions tout cela.
La partie graphique Radeon 780M n'est pas très détaillée sur CPU-Z. ©Nerces pour Clubic
Test processeur sur Cinebench 2024
Pour notre premier test, c’est le très énergique Cinebench 2024 qui est utilisé. Il met lourdement le processeur à l’épreuve et le Ryzen 7 8745HS ne tarde d’ailleurs pas à monter en température.
Sur ce test, nous avons vite dépassé les 85 °C, seuil d’alerte pour HWMonitor, mais pas pour AMD qui garanti sa puce jusqu’à 100 °C. Les scores ne semblent pas devoir être handicapés par ces 85 °C : ils sont plus qu’honorables, à 843 points en multi-cœur et encore 97 points en simple-cœur.
Test stockage sur CrystalDiskMark
Si nous ne connaissons pas exactement la marque du SSD retenu par NiPoGi, nous sommes ravis de constater qu’il s’agit d’un modèle NVMe PCIe Gen 4 x4, garant – en théorie – de débits tournant autour des 4 à 5 000 Mo/s.
Performances relevées sur CrystalDiskMark : débits et IOPS. ©Nerces pour Clubic
En effet, CrystalDiskMark vient confirmer ces estimations et en séquentiel, nous pouvons compter sur 4 770 Mo/s pour la lecture et 4 480 Mo/s pour l’écriture. Comme souvent, c’est en aléatoire que le SSD a plus de mal avec seulement 51 Mo/s en lecture et 141 Mo/s en écriture. Des scores dans une très honnête moyenne.
Test général sur PCMark
PCMark constitue notre test suivant. S’il reste un outil de mesure, il a l’avantage de simuler des usages plus communs, faits de travaux de bureautique, de visioconférence, de retouches d’images, voire de montages vidéo.
Il y avait longtemps qu’un mini-PC ne nous avait pas permis d’atteindre de tels scores, merci le Ryzen 7 8745HS. Le résultat en Essentials (8 458 points) permet de dire qu’aucune tâche de base ne saurait faire peur à l’AM21-8745. Son score en Productivity (8 775 points) est du même acabit, mais ce sont surtout les 8 612 points en Digital Content Creation qui impressionnent : nous voyons ici sans aucun doute les effets de l’AMD Radeon 780M Graphics intégrée à la puce.
Test graphique sur 3DMark
Cette solution intégrée qui donne un sérieux coup de boost à certains aspects du test PCMark devrait logiquement permettre de propulser les scores 3DMark à des niveaux intéressants. Nous avons ici retenu les scènes Fire Strike (la plus basique) et Time Spy Extreme (la plus lourde).
À gauche, Fire Strike et, à droite, un peu plus exigent Time Spy Extreme. ©Nerces pour Clubic
Rien à redire, nous sommes effectivement très loin, de ce que peuvent proposer les mini-PC passés entre nos mains. Avec 8 481 points sur Fire Strike et 1 345 points sur Time Spy Extreme, la Radeon 780M Graphics est redoutable, mais modérons tout de même notre enthousiasme en rappelant que la puce d’AMD ne vaut pas une carte graphique dédiée, même ancienne comme la GeForce RTX 3050 (environ 2 800 points sur Time Spy Extreme). Pour un mini-PC, ça reste une belle performance.
Test jeu vidéo, Forza Horizon 5/Shadow of the Tomb Raider
Afin de vérifier de quoi la solution graphique est capable, nous avons reconduit notre protocole jeu vidéo des mini-PC en utliisant donc Forza Horizon 5 d’un côté et Shadow of the Tomb Raider de l’autre. Il ne s’agit pas de jeux de la dernière fraîcheur, mais ils offrent déjà un défi intéressant à ce genre de mini configurations.
Forza Horizon 5, à gauche en « très bas », à droite en « extrême ». ©Nerces pour Clubic
Nous avons d’abord lancé Forza Horizon 5 en 1 280 x 720 points avec les détails graphiques sur « très bas ». Excellente surprise, les performances sont au rendez-vous avec 153 images par seconde ! En revanche, en passant les détails au maximum, on tombe à 36 ips. Il sera donc possible de jouer confortablement sans sacrifier l’aspect graphique des choses… et même pousser en 1 080p.
Shadow of the Tomb Raider, à gauche en « très bas », à droite en « très haut ». ©Nerces pour Clubic
Le second essai porte sur Shadow of the Tomb Raider que nous avons configuré exactement de la même manière. Les détails sur « très bas », le jeu tourne encore à 101 ips, mais chute à 34 ips lors les détails sont en « très haut ». On peut tirer les mêmes conclusions et se dire que oui, l’AM21-8745 est bel et bien un mini-PC avec lequel on peut s’amuser… et pas que sur des vieilleries !
Aucun problème pour jouer à Unrailed ou Horizon Chase Turbo, même à quatre simultanément en écran partagé. ©Nerces pour Clubic
Vous vous en doutez, les tests sur nos deux petites productions indépendantes n’ont fait que conforter l’impression laissée par Forza Horizon 5 et Shadow of the Tomb Raider. Mieux, si Unrailed ne pose jamais le moindre problème, Horizon Chase Turbo est parfois plus gourmand à quatre en écran partagé : aucun problème à signaler avec le mini-PC de NiPoGi. Chouette.
Chauffe et nuisances sonores
Nous l’avons évoqué un peu plus tôt au cours de notre article, l’AM21-8745 souffre d’un petit problème de chauffe. Rien de catastrophique bien sûr, mais on sent bien que l’intégration d’un processeur aussi costaud qu’un Ryzen 7 8745HS ne se fait pas sans mal.
En usage « basique », au quotidien, il n’y a pas lieu de se plaindre. Non seulement la température du processeur se contente de tourner autour des 65 °C-70 °C, mais pour ne rien gâcher, cela se fait dans une relative discrétion du côté de la ventilation. Nous ne pouvons cependant pas en dire autant lorsque nous appliquons de lourds filtres sur Photoshop ou, plus généralement, que nous sollicitons le processeur sur du « gros » jeu vidéo.
Là, les températures s’emballent avec facilement 80 °C pour le Ryzen 7 et près de 70 °C sur les puces de mémoire vive. Dans les cas les plus extrêmes, on grimpe même respectivement à 86 °C et 80 °C. Heureusement, le SSD n’est pas « contaminé » et n’atteint jamais les 55 °C. Reste que tout cela fait grimper le ventilateur dans les tours et que cela s’entend. Rien de catastrophique, mais on ne peut plus parler de discrétion.
Enfin, la consommation électrique de la machine peut connaître des variations assez similaires. Sur des tâches relativement basiques, nous avons mesuré moins de 40 watts à la prise, mais dès lors que l’on sollicite plus intensivement le Ryzen 7, notre wattmètre affiche 60 W, voire 65 W, sachant que la pointe a été mesurée à 70,3 W. On est loin de ce pourquoi a été prévue la brique d’alimentation.
NiPoGi AM21-8745 : l’avis de Clubic
À l’instar de ses concurrentes chinoises, NiPoGi arrive sans doute à une espèce de limite avec l’intégration d’un processeur АMD Ryzen 7 8745HS dans une si petite machine. Le design est toujours aussi bien pensé avec ces mini-machines et le confort d’un PC qui ne prend que très peu de place est indéniable : cela permet, par exemple, de toujours avoir les connecteurs à portée de main.
Grâce aux 8 cœurs CPU, à sa solution graphique intégrée AMD Radeon 780M Graphics et à ses 32 Go de mémoire vive, la machine est à l’aise dans la plupart des situations et montre une polyvalence assez bluffante. Bien sûr, il ne faudra tout de même pas trop lui en demander et qu’il s’agisse de jouer aux plus grosses productions ou de travailler sur de vastes rendus 3D, on va se retrouver à court de puissance.
Cela dit, le principal souci de l’AM21-8745 n’est pas sa puissance. C’est le revers de la médaille qui pose problème : la puce AMD chauffe, elle entraîne une montée en température des barrettes mémoire et pousse la ventilation dans ses retranchements. La machine reste parfaitement utilisable, mais en pleine charge, une petite soufflerie est bien perceptible et il est difficile de se prononcer sur sa durée de vie : 2 ans ? Aucun problème. 5 ans ? À voir…
Fiche technique NiPoGi AM21-8745
Processeur
|АMD Ryzen 7 8745HS
Taille de la mémoire
|32 Go
Carte graphique
|AMD Radeon 780M Graphics
Bluetooth
|Oui
Wi-Fi
|Oui
|Processeur
|АMD Ryzen 7 8745HS
|Fréquence du processeur
|4.9GHz
|Taille de la mémoire
|32 Go
|Type de mémoire
|DDR5
|Fréquence Mémoire
|5,600Hz
|Carte graphique
|AMD Radeon 780M Graphics
|Configuration disque
|SSD 1 To
|Lecteur de carte mémoire
|Aucun
|Connecteurs panneau avant
|1x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps) 2x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbps) 2x jack 3,5 mm audio
|Connecteurs panneau arrière
|2x USB-A 3.2 Gen1 ( 5 Gbps) 1x USB-C 4 (40 Gbps/PD/DP1.4) 1x jack d'alimentation 2x HDMI 2.1 (4K@120 Hz) 1x RJ45 Ethernet 1 GbE 1x RJ45 Ethernet 2.5 GbE
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.2
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|6
|Hauteur
|36.9mm
|Largeur
|119.2mm
|Profondeur
|119.2mm
|Poids
|570g
