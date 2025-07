Contrairement à la plupart des autres modèles « Hawk Point », le 8745H n'est pas équipé de NPU. Cet APU (lancé l'année dernière en Chine et pour l'instant surtout commercialisé sur place) est donc moins efficace en IA que les autres solutions d'AMD. Il dispose néanmoins de 8 coeurs et 16 threads sous architecture Zen 4, cadencés à un maximum de 4,9 GHz, de 24 Mo de cache et d'un TDP de 45 W par défaut. On y trouve par ailleurs une partie graphique intégrée Radeon 780M (12 unités de calcul à 2600 MHz) sous architecture RDNA 3. L'ensemble est enfin gravé en 4 nm par TSMC.

Aux côtés de cette puce, Lenovo propose en option 32 Go de DDR5 à 5600 MHz et 1 To de SSD M2 PCIe Gen 4.0. Bien entendu, l'engin peut être acheté « barebone », sans RAM ni SSD installés. Le Lenovo Lecoo Mini Pro peut aussi compter sur un dispositif de refroidissement qu'on nous promet efficace et silencieux : Lenovo parle de 32 dB seulement en mode silencieux. En mode performance, l'appareil peut néanmoins octroyer jusqu'à 70 W de TDP à son APU.