Présenté comme un PC portable 2-en-1 par la marque hong-kongaise, le Piccolo Series71 dispose en effet d'un écran IPS tactile de 7 pouces / 60 Hz, au ratio 16:10, offrant une définition HD+ (1280 x 800 pixels). Cette dalle LCD peut être utilisée avec un stylet et supporte 2048 niveaux de pression.

Dans son petit châssis de 185 x 141 x 20 mm pour 0,67 kg, l'appareil accueille un processeur Intel minimaliste : le N100, que l'on retrouve sur pas mal de mini-PC entrée de gamme. Cette puce quad-core (cadencée à 3,4 GHz) lancée en 2023 se contente d'un TDP de 6W. Elle est combinée ici à 16 Go de RAM (LPDDR4) et à un SSD M2 2242 de 512 Go logé dans une trappe facile d'accès (jusqu'à 2 To sont néanmoins supportés).