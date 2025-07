AMD souligne aussi la puissance de calcul brute de sa puce qui, via son NPU peut atteindre 50 TOPS et qui passe carrément à un maximum de 126 TOPS en usage combiné. On comprend dès lors la configuration associée à cette machine AI Workstation 300 qui peut intégrer jusqu'à 128 Go de LPDDR5X et un maximum de 4 To de stockage répartis en deux SSD de 2 To chacun. Une telle machine ne sera cependant pas donnée : Corsair l'affiche à 2 299,99 dollars sur son site.

Actuellement, seul est annoncé le prix en dollars et l'AI Workstation 300 n'est pas encore sur le site français de la marque. Corsair a encore le temps de tout mettre à jour : la machine n'est pas attendue avant le mois de septembre. Il sera alors question de trois configurations avec, en plus du monstre pré-cité, une version à 1 599,99 dollars (Ryzen AI Max 385, 64 Go de RAM, SSD 1 To) et une autre à 1 999,99 dollars (Ryzen AI Max 395, 128 Go de RAM, SSD 1 To).