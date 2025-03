Baptisées Sapphire Edge AI, ces nouvelles machines sont quoi qu'il en soit compactes, très compactes : 117 x 111 x 30 mm seulement. Cela ne les empêche pas d'embarquer une large sélection de ports, avec une prise Jack 3,5 mm et deux ports USB-A 3.2 Gen 2 en façade ; mais aussi une prise d'alimentation, deux ports HDMI 2.1, deux ports USB4 Type-C, un port USB-A 3.2 Gen 2, un port USB-A 2.0 et une prise Ethernet RJ45 à l'arrière.

À l'intérieur du châssis, on peut choisir entre des processeurs AMD Ryzen AI 5 340, Ryzen AI 7 350 ou Ryzen Al 9 HX 370, couplés à 16 ou 32 Go de DDR5 au format SO-DIMM (via deux barrettes montant à 5600 MHz). Notons d'ailleurs que c'est la première fois, à notre connaissance, qu'un processeur AMD Ryzen Strix Point est couplé à de la mémoire vive au format SO-DIMM. Jusqu'à présent, ces puces étaient dotées de mémoire LPDDR soudée.

Sapphire explique néanmoins que ses nouveaux mini-PC Edge AI pourraient être commercialisés en version « barebone », sans RAM ou SSD, par la suite.