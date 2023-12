Il en a dans le ventre : ASRock annonce le premier mini-PC à base d'AMD Ryzen 8040U

Ainsi, les deux mini-PC se reposent sur le même châssis compact de 117,5 x 110 x 49 millimètres et sur la même carte mère 4X4-8000U signée ASRock. Il est intéressant de noter le vaste potentiel de cette carte qui dispose de deux emplacements SO-DIMM DDR5 pour un maximum de 96 Go de RAM. On peut aussi compter sur deux M.2 Key M pour des SSD PCIe Gen4x4 : le premier au format 2280 max alors que le second se contente du 2242.

Un troisième emplacement M.2 est prévu, mais en Key E, il est conçu pour accueillir une solution sans-fil Wi-Fi 6E/BT 5.2. Une connectique soutenue par les deux ports RJ45 dont un est même en 2,5 GbE. Côté USB, ASRock a bien fait les choses avec 2x USB 4 compatibles DP1.4a et 1x USB-A 3.2 Gen 2 à l'avant ainsi que 2x USB 2 à l'arrière. Touours sur l'arrière, deux ports HDMI 1.4b viennent compléter une partie affichage complète.