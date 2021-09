IKEA présente ses nouvelles Symfonisk, les lampes-enceintes cosignées avec Sonos

L'officialisation de ce nouveau produit confirme les informations qui ont fuité il y a quelques semaines. La lampe IKEA Symfonisk de deuxième génération se distingue tout d'abord par son design, composé de deux parties : l'enceinte d'un côté et l'abat-jour de l'autre. À la manière du cadre Symfonisk, il sera donc possible de changer l'esthétique du produit. Deux finitions d'abat-jour seront proposées : une en verre et une en tissu, avec deux coloris au choix (noir et blanc). Autre changement notable : le socle du précédent modèle n'est plus présent, car les boutons de commande sont directement intégrés à l'enceinte.