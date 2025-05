IKEA continue de vendre les enceintes Symfonisk restantes, jusqu'à épuisement des stocks. Si vous souhaitez vous en procurer un, vous pouvez vous rendre sur le site de la marque, ou en magasin, mais ne trainez pas pour autant.

Bien que la production de nouveaux modèles soit arrêtée, Sonos et IKEA assurent que les enceintes Symfonisk existantes continueront de recevoir des mises à jour logicielles. Les possesseurs de ces produits sont assurés de pouvoir intégrer leurs enceintes à leurs systèmes audio, et pourront y connecter leurs appareils Apple avec AirPlay 2. Malgré cette bonne nouvelle, IKEA et Sonos ne se mouillent pas et ne donnent pas de calendrier précis et il n'est pas certain que les Symfonisk soient mises à jour dans deux, trois ou cinq ans.

Si vous souhaitez une solution qui vous assurera d'obtenir un suivi logiciel sur la durée, nous vous conseillons davantage d'opter pour une enceinte Sonos Era 100. L'objet est moins design, c'est certain, mais propose un son de haute qualité comme nous l'avions souligné dans notre test réalisé à sa sortie, et reste plutôt abordable dans l'écosystème du constructeur américain.