Finalement, le Samsung Galaxy S10 n'aurait pas de scanner d'iris

Un capteur d'empreintes ultrarapides et sous l'écran

Un nouveau design pour relancer les ventes

Alors que la date de présentation du Galaxy S10 se rapproche, les indiscrétions se précisent quant à la fiche technique du futur smartphone phare de Samsung.Le constructeur, selon les informations du site Neowin , pourrait abandonner l'intégration d'undans son prochain smartphone. La technologie, présente depuis le Galaxy Note 7, devrait laisser place à une amélioration du capteur d'empreintes de l'appareil.Samsung pourrait suivre OnePlus et intégrer son capteur biométrique sous l'écran du, et non plus au dos de l'appareil comme aujourd'hui. Lesortirait dans trois versions, dont la plus avancée (et la plus chère) serait équipée d'unà ultrasons fourni par Qualcomm. Il serait le plus rapide sur le marché, avec une détection quasi instantanée à chaque activation.Samsung souhaiterait modifier son design cette année, en proposant un vrai écran bord à bord sur son prochain modèle. Pour cela, le constructeur supprimerait les bordures supérieures et inférieures et logerait la caméra frontale sous l'écran, le contraignant à tirer un trait sur son capteur d'iris.Le fabricant a tout intérêt à marquer le coup avec son prochain smartphone. Les ventes du Galaxy S9 ont été décevantes au cours de l'année, les utilisateurs ayant boudé le dernier modèle par manque de nouveautés jugées marquantes. Un nouveau design et un écran élargi au maximum pourraient être pour Samsung un bon moyen de renouer avec les consommateurs.